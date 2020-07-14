أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 2 ساوثهامتون

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
تعادل مانشستر يوناتيد مع نظيره ساوثهامتون بهدفين لكل فريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وإليكم فيديو الأهداف 

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