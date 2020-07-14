الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 2 ساوثهامتون الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:12 م محمد مرعي Advertisements تعادل مانشستر يوناتيد مع نظيره ساوثهامتون بهدفين لكل فريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وإليكم فيديو الأهداف أخبار تهمك خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل منذ أقل من ساعتين الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن منذ ساعتين و 9 دقيقة بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية» منذ ساعة و 8 دقيقة الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ منذ يوم أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة منذ أقل من ساعتين لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر» منذ حوالي 4 ساعات عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة منذ ساعتين و 24 دقيقة عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور منذ حوالي 4 ساعات فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك منذ حوالي 6 ساعات 4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا منذ حوالي 13 ساعة فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 5 ساعات تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين منذ 35 دقيقة أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة منذ حوالي 8 ساعات الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا منذ حوالي 15 ساعة الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو) منذ ساعة