بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

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الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:02 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي
ألمح جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي إلى اقترابه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أظهر اهتمام كبير بضم موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر بلاعب مميز مثله.

وقام موليكا بنشر صورة له عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" رفقة محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين هذا الموسم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واعتبرت العديد من جماهير النادي الأهلي أن قيام موليكا بنشر هذه الصورة يعتبر تليمح منه إلى اقترابه من الانضمام إلى الفريق .

وينوي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي السفر إلى الكونغو خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع إدارة نادي مازيمبي لحسم صفقة جاكسون موليكا.

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