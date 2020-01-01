الخارجية: لا نأمل في إعادة ملف سد النهضة لمجلس الأمن (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر بذلت جهود كبير في مفاوضات سد النهضة بأشكال مختلفة، وكانت لديها إرادة سياسية واضحة للوصول إلى أتفاق، وفي هذا الاطار قدمت الكثير من التنازلات ووضعت الكثير من الاعتبارات الاثيوبية محل تقدير، لكن للأسف إثيوبيا قامت بأطروحات قديمة في المفاوضات الاخيرة، ولم نصل إلى أي أتفاق.





وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن حل أزمة سد النهضة مرهون بالوصول إلى اتفاق، وليس بالاقتراب من الوصول إلى أتفاق، مشيرًا إلى أن مصر تعمل وفقًا للاتحاد الأفريقي في هذه المفاوضات، وقامت برفع تقرير مرحلي لرئيس الاتحاد عن هذه المفاوضات، وما تم تحقيقه.





وأشار إلى أن مصر دخلت مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بعد التعهد بعدم القيام بأي خطوة أحادية الجانب، خلاف أن أتفاق إعلان المبادئ يمنع أثيوبيا من ملء سد النهضة إلا بعد الوصول إلى أتفاق.





ولفت إلى أن الأمم المتحدة منظمة دولية وله المقولة النهائية في أزمة سد النهضة، عبر مجلس الامن الدولي، لافتَا إلى أن هناك مشروع متداول في مجلس الأمن بالون الأسود، وهذا دليل على أنه متداول، معقبًا: " مصر لا تأمل أن تعود مرة أخرى لمجلس الأمن، ولكن المسؤولية الرئيسية تقع على مجلس الأمن لمنع أي تهديد للأمن الدولي".







