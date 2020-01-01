على طريقته الخاصة.. محمود الليثي يروج لمسلسل "مملكة إبليس "

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشر محمود الليثي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور لها من مسلسل "مملكة إبليس".

وظهر بالصورة من كواليس مملكة إبليس برفقة أسماء جلال وخالد أنور وكريم قاسم وغادة عادل ونخبة من الفنانين.

وعلق الليثي قائلاً : "مملكة إبليس يومياً الساعة 9 مساء على mbc masr".

يذكر أن مسلسل مملكة إبليس تدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة.

المسلسل بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.

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