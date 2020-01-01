القبض على المتهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

نجحت أجهزة الأمن في القبض على 5 أشخاص على خلفية إتهامهم بالتحرش بإحدي الفنانات بمدينة الشيخ زايد، "الفنانة هنا الزاهد"، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.





رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك يتضمن تضرر إحدى الفنانات من تعرضها لواقعة تحرش لفظي أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة





وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة.

وتمكنت القوات من ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه 5 أشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كانت صورت الفنانة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيدو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، يوثق تلك الحادثة، وكتبت عليه: "المتحرشين".