وزير الري الأسبق: طريق المفاوضات مع إثيوبيا "ليس مسدودًا"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، إن الطريق ليس مسدودًا في مسار المفاوضات مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن السد قارب على الانتهاء، ولكن تشغيل وملء السد وتوليد الكهرباء خلال السنوات القادمة يحتاج للاتفاق وتقارب وجهات النظر، لأن طريقة الملء والتشغيل قد تضر بمصالح مصر.

اقرأ أيضًا.. أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

كشف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن بدء ملء خزان سد النهضة، منذ الأربعاء الماضي.

وأكد الوزير، في تصريحات لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، اليوم الاثنين أن بلاده لم تبدأ تعبئة خزان سد النهضة، متعهدًا بمسائلة أي وسيلة إعلام نشرت هذا الخبر.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو: إن المفاوضات بين مصر والسودان وأديس أبابا، بشأن سد النهضة، ما زلالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.

تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث الجمعة الماضية، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.

وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد فى كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك فى إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.

واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.

من ناحية أخرى، فقد استمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها فى الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، وإذ تؤكد مصر إنها لن تقبل بأى صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، فإنها تأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مماطله اثيوبيا ملء خزان سد النهضة سد النهضة

أخبار تهمك

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ أقل من ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ 18 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ 41 دقيقة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يتخذ قرارًا مفاجئًا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

تعليق ناري من عمرو أديب على مقترح إثيوبيا الغريب حول سد النهضة

لميس الحديدي عن مفاوضات سد النهضة : "محدش يقدر يعطش مصر"

هاني سويلم: الجانب المصري وضع حلول على طاولة مفاوضات سد النهضة لكن لأثيوبيا أهداف غير معلنة

ماذا يحدث بعد فشل مفاوضات سد إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي؟ (فيديو)

وزير الري الأسبق: إثيوبيا تمارس البلطجة السياسية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

10:01 م

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام