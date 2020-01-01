سيد علي: في حياة كل إمرأة قصة تحرش.. "حتى زوجتي وبنتي" (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي سيد علي، إن في حياة كل إمرأة قصة تحرش، معلقا: "بما فيهم مراتي وبناتي واختي وأمي"، موضحا أن التحرش لا يشترط أن يكون باللمس.

وأضاف "علي"، خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، "بنتي الكبيرة جريئة، ولو حد قالها حاجة وهى سايقة بترد عليه، وبتقولي أنها بتسمع كلام قاتل.. ومتأكد أن زوجتي بردو سمعت كلمة"، منوها بأن في حياة كل إمرأة قصة اهانتها بالكلمة أو النظرة أو الحركة أو اللمس.

تحت عنوان "متسكتيش عن حقك"، شارك عدد من مشاهير الفن في حملة لدعم ضحايا التحرش من الفتيات، وتشجيعهن للحديث عن تجاربهن، وذلك عبر مقطع فيديو طرحته الفنانة ياسمين غيث، عبر صفحتها بموقع إنستجرام.

الحملة شارك فيها عدد من مشاهير الفن بمجالاته المختلفة من تمثيل ومكياج وملابس، وبينهم عمر الشناوي، الاستايلست مي جلال، والمطربة نسمه هركي، وأخرون.

وعلقت ياسمين على الفديو،: " حاولت أفكر في طريقة مختلفة نقدم بيها حاجة يمكن تساعد وتشجع بنات كتير مايسكتوش لو اتعرضوا للتحرش بكل أنواعه اللي بيوصل للاغتصاب".

وتابعت:"فقلت إيه أكتر حاجة بتخوف المذنب؟ هي الكلام، إن البنت ماتسكتش....فقولنالها متسكتش، متسكتيش عن حقك.. حابة أشكر كل حبايبي اللي وافقوا بمجرد ماعرضت عليهم الفكرة وماترددوش يكونوا جزء من الفيديو. وحابة أشكر صاحبي وأخويا أحمد طرابيلي، أجمد مونتير في مصر علي شغله علي الفيديو ده بالسرعة دي علشان نقدر نطلعه ليكم النهارده".

   

وكانت الفنانة ياسمين غيث قد كشفت مؤخرا في فيديو عن تعرضها للتحرش فى مرحلة الدراسة من أحد المدرسين في المرحلة الثانوية، مؤكدة أن هذه الواقعة تسببت فى صدمة كبيرة لها مما أدي إلى تركها المدرسة، موجهة النصيحة للأمهات بضرورة سماع بناتهن ودعمهم فى حالة تعرضهم لمثل هذه الحالات.

وقالت ياسمين فى فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام":"انا حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة انا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب اني اكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة وبيعمل ده مع اي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه اي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته".

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