توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي لأدنى مستوى في عامين

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين أن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 56 ألف برميل يوميا في أغسطس آب إلى 7.49 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى في عامين.





وأشارت البيانات إلى أن أكبر هبوط متوقع سيكون في حوض إيجل فورد حيث من المنتظر أن يهبط الإنتاج بنحو 23 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2017 .





وفي حوض برميان، الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، من المتوقع أن يواصل الإنتاج التراجع لخامس شهر على التوالي لينخفض بحوالي 13 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ مارس آذار 2019 .





وقلص منتجو النفط الأمريكيون الإنفاق وخفضوا عمليات الحفر الجديدة مع انهيار أسعار النفط هذا العام بعد أن دمرت جائحة فيروس كورونا الطلب العالمي على الوقود.





وأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة بأن عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، هبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 258 حفارا في الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو تموز.