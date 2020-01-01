وسط مفاجأت.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.





وحقق ريال مدريد الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب دي ستيفانو.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : كورتوا.





خط الدفاع : كارفخال - فاران - سيرجو راموس - ميندي.





خط الوسط : لوكا مودريتش - كروس - كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو.





خط الهجوم : كريم بنزيما.





ويحتاج ريال مدريد لتحقيق 5 نقاط من الثلاث جولات المقبلة من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني في حال فوز البارسا بجميع مبارياته.



