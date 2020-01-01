"أوبك" تكشف تراجع انتاج النفط الخام فى العالم خلال 2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
أطلقت منظمة الدول المصدرة للبترول اوبك  اليوم الاثنين تقرير النشرة الإحصائية السنوية لعام 2020 فى نسختها الـ 55.

حضر اطلاق التقرير محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، والبروفيسور جوناس بوك مدير الأكاديمية التنفيذية للاقتصاد والأعمال في جامعة فيينا - والتي قامت برعاية تلك المناسبة - إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء فى أوبك والجهاز الاداري للأمانة العامة للمنظمة.

وشدد الأمين العام لمنظمة أوبك في كلمته اليوم على أن صناع السياسات ومحللي الطاقة والأكاديميين وقادة الصناعة أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على الأفكار المستقاة من تقرير اوبك السنوي كأداة مرجعية موثوقة للبيانات الحيوية حول صناعة النفط والغاز العالمية.

وأشار باركيندو إلى التزام أوبك بتعزيز شفافية البيانات من خلال نشر بيانات عالية الجودة عن النفط والغاز في الوقت المناسب لافتا الى أن هذا يدعم الهدف الشامل لمنظمة أوبك في تعزيز الاستقرار المستدام لسوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وقد جاء فى التقرير أن إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي انخفض في عام 2019 بمقدار 0.56 مليون برميل يوميا أو بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بعام 2018 ليبلغ متوسطه 75.26 مليون برميل يوميا وذلك بعد ارتفاع تاريخي خلال عام 2018.

واشار التقرير إلى انخفاض إنتاج النفط الخام لدول أوبك بشكل حاد على أساس سنوي بنحو 1.86 مليون برميل يوميا أو 6.0 في المائة في حين نما إنتاج الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك بنسبة 1.30 مليون برميل يوميا أو 2.9 في المائة.

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