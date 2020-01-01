ميسي وسواريز يضربا بتعلميات الليجا عرض الحائط.. تعرف على التفاصيل

قرر كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، منح لاعبي الفريق إجازة لمدة يومين، عقب الانتصار على بلد الوليد بهدف نظيف في الدوري الإسباني.





وقالت صحيفة "elespanol" الإسبانية، أن الثنائي ليونيل ميسي، وزميله لويس سواريز توجها لقضاء العطلة، رفقة عائلتيهما، بالقرب من البحر في ميناء بلانس بين برشلونة وجيرونا، والتقى الثنائي بعض المشجعين، الذين طلبوا منهما التقاط الصور، لكن ميسي أكد أن هذا غير ممكن؛ بسبب ضرورة احترام التباعد.





وأسرع الثنائي إلى سيارتيهما لتجنب التعرض للعدوى، نظرًا لوجود مناطق في كتالونيا يتفشى فيها الوباء، لكن سواريز تأخر قليلا عن ميسي، حيث كان يصطحب ابنه.







