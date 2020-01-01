"الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن ما تم افتتاحه بالأمس بحي الأسمرات مشهد حضاري غير مسبوق، معقبًا: "من يراها يظن ان الدولة وضعت كل فلوسها في تحقيق العدالة الاجتماعية".



وتابع، أنه لو لم يقدم هذا الرئيس وهذه الحكومة سوى التطبيق الحقيقي للعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الطبقة المتوسطة لكفاها، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية كانت كلمة سيئة السمعة من قبل، على ألسنة الساسة.



وتابع "الديهي"، مخاطبًا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أن هذه أحد حقوق الإنسان التي كانت ضائعة وعادت من جديد، هذه فريضة الجهاد الحقيقي لإنقاذ المواطن المصري من براثن الفقر ونقله لحياة كريمة، معتبرًا أن مدينة الأسمرات 3 انتصار تاريخي للدولة المصرية ضد الفقر والعشوائية، معقبًا: "من أنقذ الناس من المناطق العشوائية إن شاء الله منصور وربنا هينصره".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.



ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يحدث الآن في مصر تطبيق حرفي وواقعي لمفهوم العدالة الاجتماعية، وإعادة توسيع وبناء الطبقة الوسطى بمفاهيم جديدة وفقًا لآليات جديدة.