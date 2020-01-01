أحدث ظهور لأحمد عز وكريم عبدالعزيز من كواليس "كيرة والجن"

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نشر المؤلف أحمد مراد صورة من كواليس فيلم "كيرة والجن " ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر بالصورة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وعلق قائلاً : من تحضيرات كواليس كيرة والجن ، إنتاج سينرچي.



فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919 حول الشعب المصري ضد احتلال الإنجليزي ، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته هند صبري، كريم عبد العزيز، سيد رجب، ومجموعة مميزة من النجوم.