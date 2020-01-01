أحدث ظهور لأحمد عز وكريم عبدالعزيز من كواليس "كيرة والجن"
الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:35 م
فايقة محمد عادل
نشر المؤلف أحمد مراد صورة من كواليس فيلم "كيرة والجن " ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر بالصورة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وعلق قائلاً : من تحضيرات كواليس كيرة والجن ، إنتاج سينرچي.
فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919 حول الشعب المصري ضد احتلال الإنجليزي ، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته هند صبري، كريم عبد العزيز، سيد رجب، ومجموعة مميزة من النجوم.
وظهر بالصورة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وعلق قائلاً : من تحضيرات كواليس كيرة والجن ، إنتاج سينرچي.
فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919 حول الشعب المصري ضد احتلال الإنجليزي ، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته هند صبري، كريم عبد العزيز، سيد رجب، ومجموعة مميزة من النجوم.