بعد ظهورها برفقة "ميدو عادل" من كواليس مسرحية "سيد درويش".. لقاء سويدان تثير دهشة متابعيها

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شاركت النجمة لقاء سويدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بالصورة برفقة ميدو عادل من كواليس مسرحية "سيد درويش"، وعلقت :عشقي المسرح الغنائي وخالد الذكر، الفنان سيد درويش بإذن الله المسرحية الغنائية الاستعراضية سيد درويش قريباً بطولتي مع الفنان ميدو عادل.



وأثارت دهشة متابعيها بهذه الصورة حيث قال أحد المتابعين هو مش أنتي اعتزلتي.



يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وشارك في البطولة الفنان أحمد بدير ولوسي وداليا مصطفى ومجدي كامل وسوسن بدر وطارق صبري.