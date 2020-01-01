عمرو محمود ياسين يوجه رسالة إلى لطفي لبيب بعد اعتزاله الفن

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
أماني سلام
أعرب السناريست عمرو محمود ياسين، عن حبه للفنان لطفي لبيب، بعدما كشف عن اعتزلة الفن بسبب مرضه.


ونشر عمرو محمود ياسين، مقطع فيديو الفنان لطفي لبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "ربنا يشفيك ويعافيك يا عمنا لطفي لبيب احد اجمل واحلي مواهب الفن المصري".

وأضاف "واحد أبطال حرب أكتوبر من الذين عبروا وقاتلوا.. سلامتك الف سلامه".


وقال الفنان لطفي لبيب، أن حالته الصحية جيدة، ويتحرك ولكن يعاني من جلطة في القلب مما يمنعه من تقديم أعمال فنية في هذه الفترة قائلا: "اعتبروه شبه اعتزالي أو اعتزال ادعولي ربنا يشفيني.

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