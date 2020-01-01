والدة ضحية نشر زوجها صورها عارية: "اتمنيت الموت لما شوفت فضيحة بنتي" (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت والدة هدى، الزوجة التي قام زوجها بإرسال صورها عارية لأصدقائه بعد طلبها للطلاق منه، إنها كانت ترغب في استقرار بنتها في منزل زوج محترم يُقدرها.

وأضافت والدة هدى، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة "المحور": "بنتي قعدت معانا أكتر ما راحت بيت جوزها، وكنا كل يوم قاعدين في رعب وخايفين عليها من كتر الخناقات بينهم".

وكشفت أنها كانت تتمنى الموت بعد نشر صور بنتها على الإنترنت، معقبة: "ومبقناش عارفين نمشي في الشارع".

وطالبت والدة هدى بمساعدة ابنتها لاسترجاع حقها وحق طفلتها من زوجها، وتطبيق العقاب عليه بتهمة التشهير بابنتها.


عرض برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر فضائية المحور، قضية المواطنة هدى، التي قام زوجها بنشر صورها بملابسها الداخلية وإرسالها لأصدقائه بعد طلبها الطلاق.

   

من جانبها قالت الزوجة هدى، إن زواجها كان زواجًا تقليديًا، حيث تم بعد فترة خطوبة استمرت ثمانية أشهر، ونظرًا لظروف عمل الزوج لم تستطع التعرف عليه بشكل كبير، قائلة: "بعد أول أسبوع زواج بدأ بضربي وشرب المخدرات وعصبي ومبيشتغلش.. كانت أسوأ سنة في حياتي".

وأضافت هدى، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر قناة "المحور": "كان بيدخل أهله في كل حاجة.. حتى الأكل مكنش بيجبلي حاجة غير لما يقول لأهله الأول، وكان بيضربني قدام بنتى اللى عندها 3 شهور، وقدام قرايبه".


كشفت هدى ضحية نشر زوجها صورها عارية، أن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهم ومشاكلهم وإرسال التسجيلات إلى أهله.

وأضافت "هدى"، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "المحور"، أنها اضطرت لطلب الطلاق من زوجها بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات وعدم وجود عمل خاص به يحصل منه علي قوت يومه، وحينها فوجئت برفضه وهجوم أهله عليها واتهامها بالخيانة وسبها في عرضها وشرفها، وقيام الزوج بنشر صور لها خاصة في المنزل بين أهله واصدقائه.

وقالت: "أهله قالولي أمضي على شيك بـ 200 ألف جنيه في حالة الطلاق وأمضي على تنازل عن بنتى في حالة أنى أتجوز تانى"، معقبة: "أنا عاوزة حقي وعاوزة أرد كرامتى وأحافظ على سمعتى".

وطالبت هدى المسؤولين بمساعدتها لاسترجاع حقها، قائلة: "ده واحد مريض حتى مفكرش في بنته لما تكبر وتعرف إن أبوها عمل كدا وفضح أمها، أنا عاوزة حقي منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وأهله، أنا كنت بتجوز عشان استقر ويبقي ليا بيت وسند بعد أهلى، وفي الآخر اتجوزت واحد فضحنى".


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