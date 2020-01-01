الصفقة المُرعبة.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موليكا" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:37 م
موليكا
موليكا
علاء خليف

دخل الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي دائرة اهتمام النادي الأهلي تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي فتح باب المفاوضات مع مسئولي نادي مازيمبي للحصول على خدمات "موليكا" خلال الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة النادي الكونغولي تتحفظ على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء باعتبار الفريق الأهلاوي منافس مباشر للفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وكان النجم الكونغولي أثار الجدل في الساعات القليلة الماضية بعدما تابع الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "انستجرام" مما جعل البعض يتوقع اقترابه من القلعة الحمراء، ولكن نفي أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي سفره للكونغو لحسم صفقة موليكا بشكل نهائي.

من هو جاكسون موليكا صفقة الأهلي المحتملة؟

1- جاكسون موليكا من مواليد 4 أكتوبر لعام 1999، يبلغ عمره 21 عامًا.

2- يجيد "موليكا" اللعب في 3 مراكز، (المهاجم الصريح، والجناحين الأيمن والأيسر)، ويصل طوله لـ1.80 سم.
3- تبلغ القيمة التسويقية لنجم مازيمبي وفقًا لموقع ترانسفير ماركت 200 ألف يورو.

4- انضم "موليكا" لصفوف نادي مازيمبي الكونغولي في صيف 2017، وعمره كان 18 عامًا تقريبًا.

5- شارك المهاجم الكونغولي في30 مباراة مع مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا على مدار موسمين، وسجل 14 هدفًا، بينما صنع 4 أهداف أخري، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

6- بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لـ"موليكا" مع مازيمبي في دوري الأبطال 2243 دقيقة.

7- شارك في مباراة وحيدة مع مازيمبي بكأس السوبر الإفريقي ضد الوداد المغربي لمدة 8 دقائق، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وخسر فريقه بهدف دون مقابل.

8- لعب موليكا 10 مباريات مع مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسجل 7 أهداف لفريقه، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف كريم العريبي لاعب النجم الساحلي صاحب الـ10 أهداف.

9- خاض مهاجم مازيمبي 4 مباريات مع منتخب الكونغو (2 ودية – 2 رسمية)، وسجل هدف وحيد في شباك منتخب جامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

10- رفض اللاعب عرضًا من نادي لانس الفرنسي بسبب ضعف المقابل المالي، حيث عرض النادي الفرنسي استعارته مقابل 100 ألف يورو، ثم الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو، على أن يحصل اللاعب على راتب 3 آلاف يورو.

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