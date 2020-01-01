عميد هندسة طنطا: القاهرة أكثر مدن العالم زحامًا (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمود زكي، عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، إن الزحام والتكدس في الشارع المصري ليس وليد اليوم، ولكنه حدث على مدى عشرات السنوات، وهذا يرجع إلى أن الدولة كانت تقدم كافة الخدمات بشكل مركزي في محافظة القاهرة.

وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء الإثنين، أن قيام الدولة بالتوسع في أنشاء المدن الجديدة، وأنشاء العاصمة الإدارية الجديدة سيسحب عدد كبير من سكان القاهرة، وسيؤدي إلى خلخلة كبيرة جدًا وسط القاهرة المكتظة بعدد هائلة من السكان، لافتًا إلى أن القاهرة من أكثر مدن العالم زحامًا.

   

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.



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