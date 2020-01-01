محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)

Advertisements

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاثنين رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة على الطرق السريعة والفرعية بدائرة المحافظة لمراجعة الموقف القانوني لكل الإشغالات عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات خاصة التعديات على جانبي الطرق بالبناء المخالف مع ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشأن بعض التعديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.



وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بمشاهدة مثل تلك الحالات مرة أخرى، قائلا "لازم كل رئيس مدينة يمر يوميا على فترات مختلفة أو يشكل مجموعات متابعة لمنع أية إشغالات مخالفة على الطرق الرئيسية والفرعية،ولن يتم مواجهة ذلك إلا بالشغل الميداني المستمر على الأرض لمنع تكرار المخالفات".



جاء ذلك خلال جولته الموسعة اليوم بمركزي سمسطا واهناسيا لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الهامة، حيث حرص المحافظ خلال خط سيره على التوقف مرات عديدة، بسبب ملاحظته لبعض الإشغالات على الطرق وتشوينات مختلفة التي تعوق حركة السير والمرور، بجانب ملاحظته لبعض الأبنية، التي أمر بدراسة وضعها القانوني، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



واستوقف المحافظ خلال جولته مقهى على الطريق الزراعي المؤدي لسمسطا، حيث لاحظ تجمع بعض المواطنين به، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ونسبة الـ25 % المقررة، ضمن خطة التعايش التي تنفذها الدولة، وفي إطار خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، موجهًا رئيس المدينة بضرورة المرور الميداني المستمر على تلك المقاهي وغيرها، حتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي طريق عودته من مركز اهناسيا مرورا بطريق النويرة، لاحظ المحافظ وجود تراكم للقمامة وتعديات بالبناء، والتي أمر بسرعة إتخاذ اللازم حيالها، وإرسال تقرير مصور للمنطقة بعد تنفيذ التعليمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد دراسة كل موقف على حدة، مع التشديد على تنفيذ ذلك فورًا.



ورافق المحافظ خلال جولته: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد حسام الشايب مدير المرور، ورؤساء مراكز سمسطا واهناسيا وببا.

