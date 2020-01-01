محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاثنين رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة على الطرق السريعة والفرعية بدائرة المحافظة لمراجعة الموقف القانوني لكل الإشغالات عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات خاصة التعديات على جانبي الطرق بالبناء المخالف مع ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشأن بعض التعديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بمشاهدة مثل تلك الحالات مرة أخرى، قائلا "لازم كل رئيس مدينة يمر يوميا على فترات مختلفة أو يشكل مجموعات متابعة لمنع أية إشغالات مخالفة على الطرق الرئيسية والفرعية،ولن يتم مواجهة ذلك إلا بالشغل الميداني المستمر على الأرض لمنع تكرار المخالفات".

جاء ذلك خلال جولته الموسعة اليوم بمركزي سمسطا واهناسيا لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الهامة، حيث حرص المحافظ خلال خط سيره على التوقف مرات عديدة، بسبب ملاحظته لبعض الإشغالات على الطرق وتشوينات مختلفة التي تعوق حركة السير والمرور، بجانب ملاحظته لبعض الأبنية، التي أمر بدراسة وضعها القانوني، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واستوقف المحافظ خلال جولته مقهى على الطريق الزراعي المؤدي لسمسطا، حيث لاحظ تجمع بعض المواطنين به، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ونسبة الـ25 % المقررة، ضمن خطة التعايش التي تنفذها الدولة، وفي إطار خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، موجهًا رئيس المدينة بضرورة المرور الميداني المستمر على تلك المقاهي وغيرها، حتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي طريق عودته من مركز اهناسيا مرورا بطريق النويرة، لاحظ المحافظ وجود تراكم للقمامة وتعديات بالبناء، والتي أمر بسرعة إتخاذ اللازم حيالها، وإرسال تقرير مصور للمنطقة بعد تنفيذ التعليمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد دراسة كل موقف على حدة، مع التشديد على تنفيذ ذلك فورًا.

ورافق المحافظ خلال جولته: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد حسام الشايب مدير المرور، ورؤساء مراكز سمسطا واهناسيا وببا.
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)
محافظ بني سويف لرئيسي "سمسطا وإهناسيا": العمل الميداني يمنع الإشغالات (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورون دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

بارتوميو يتحدث عن مصير سيتين وميسي.. وموقف برشلونة من نيمار ومارتينيز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ساعة الا ربع

تشيلسي ينافس ليفربول على الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كلوب يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد شارع فاروق ونفق السكة الحديد وميدان عرابي للإطمئنان على الحالة العامة

إحالة المسئولين بالإدارتين "الزراعية" و"الهندسية" بالشرقية للتحقيق

استمرار حملات الإزالة والإشغالات ومتابعة الأعمال بمدن ومراكز الفيوم

إزالة 12 حاله تعدى بالبناء على أرض زراعية بمركز ديرمواس بالمنيا

بلدية جدة: إزالة 21 تعديا بمخططي الوليد والبدر

رئيس مركز ملوي بالمنيا يتابع حملات النظافة وإزالة التعديات بالقرى (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:17 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

07:01 م

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

09:18 ص

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام