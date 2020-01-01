وفاة النجمة كيلي بريستون

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن النجم الأمريكي جون ترافولتا، عن وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون، من خلال منشور مؤثر شاركه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "ترافولنا" قائلا: "بقلب يملؤه الحزن، اُبلغكم وفاة زوجتي الرائعة كيلي بريستون التي خسرت معركتها مع سرطان الثدي المستمرة منذ سنتين. لقد واجهت المرض بشجاعة بدعم وحب الكثير من الأشخاص".

وتوفت كيلي بريستون، والتي شاركت في عدد من الأعمال منها "حيري ماكغواير"، "توينز"،وذلك حسب تصريح أحد أفراد العائلة.

وولدت النجمة "بريستون" يوم 13 أكتوبر عام 1962 في هاواي ودرست المسرح في جامعة جنوب كاليفورنيا. واشتهرت بدورها في الفيلم الكوميدي "توينز" العام 1988 إلى جانب أرنولد شوارزينغر وداني ديفيتو. فيما تزوجت الممثل جون ترافولتا في العام 1991 وأنجبت ثلاثة أطفال توفي أكبرهم في العام 2009 في سن السادسة عشرة.

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