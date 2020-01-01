أسعار النحاس تسجل أعلى مستوي في عامين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
 سجلت أسعار النحاس أعلى مستوياتها في عامين يوم الاثنين بدعم من موجة شراء واسعة أثارتها مخاوف بشأن الإمدادات من تشيلي أكبر منتج للمعدن الأحمر في العالم.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 2.5 بالمئة عند 6575 دولارا للطن.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد إلى 6633 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو  2018، ومرتفعة أكثر من 50 بالمئة عن أدنى مستوياتها في أربع سنوات التي هوت إليها في مارس .

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