البورصات الأوروبية تسجل أعلى مستوي في شهر مع احتمال إيجاد اللقاح

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع مع احتمالية إيجاد لقاح لوباء كورونا وعلى الرغم استمرار  قفزة الإصابات في الولايات المتحدة.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية بقيادة ارتفاع أسهم قطاع الموارد الأساسية التي ارتفعت بنحو 2 بالمائة  مع دخول جميع القطاعات الرئيسية إلى المنطقة الإيجابية.

كما تتابع الأسواق الأوروبية نظيراتها العالمية في الاتجاه الصعودي  مع آمال إيجاد لقاح للوباء، وعلى الرغم من استمرار الارتفاع القياسي للإصابة بالفيروس الذي اصاب حوالي 13 مليون شخص على الصعيد العالمي.

وفي سياق منفصل، أشار "أندرو بيلي" محافظ بنك إنجلترا إلى وجود علامات على تعافي الاقتصاد البريطاني إلى حد ما لكنه حذر من أن الطريق لا يزال طويلاً للتعافي الكامل من آثار الوباء.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 370.50 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو/حزيران الماضي.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 6176.1 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.7 بالمائة ليسجل 5056.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3 بالمائة ليصل إلى 12799.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.1369 دولار.

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