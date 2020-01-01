بارتوميو يتحدث عن مصير سيتين وميسي.. وموقف برشلونة من نيمار ومارتينيز

أكد الإسباني جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني أنه ليس لديه شك في استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف البرسا كما أكد استمرار الإسباني كيكي سيتين في قيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.





وكشفت بارتاميو عن موقف البلوجرانا من التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والأرجنتيني لاوتارو مارتيينز نجم إنتر ميلان الإيطالي.





وعن ميسي, قال بارتوميو في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:"لقد تحدثنا مؤخراً وسنتحدث مجددًا، إنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، أمامه العديد من السنوات وهو يعيش أفضل حالاته، ليس لدي شك في أنه سيستمر في برشلونة".





وعن إمكانية التعاقد مع نيمار, علق بارتوميو قائلًا:" لا أعتقد أن نيمار متاح في سوق الإنتقالات في الصيف الحالي، باريس سان جيرمان لن يضع نيمار في سوق الإنتقالات".





وعن التعاقد مع مارتينيز, قال بارتوميو:"نعم تحدثنا مع إنتر ميلان بشأن مارتينيز لكن حالياً أوقفنا المفاوضات، سننتظر حتى نهاية الموسم وسوف نقيم كل شيء مرة أخرى".





واختتم بارتوميو تصريحاته عن مستقبل كيكي سيتين قائلًا:"ذهبنا إلى منزل سيتين وتحدثنا معه عن المستقبل وعن التخطيط للموسم المقبل، سيكون هو المدرب وأنا مهتم جدًا بمعرفة فيما يفكر به".



