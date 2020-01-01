أحمد خليل: "مستغرب من المواقع اللى بتحتفل بعيد ميلادي انهاردة"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أبدى الفنان أحمد خليل، عن استغرابه الشديد من استمرار احتفال المواقع بعيد ميلاده في تاريخ عبر صحيح.


وقال أحمد خليل في تصريحات صحفية، أن ماتم تداوله عن تاريخ ميلاده غير صحيح، حيث أن المواقع وويكبيديا وسينما دوت كوم، تنشر أن عيد ميلاده يوم 13 يوليو، وهذا خطأ، فهو يوم 15 يناير.


يذكر أن أحمد خليل انضم لقائمة أبطال مسلسل "الوجه الأخر" للنجم ماجد المصرى والذى ينطلق تصويره الأيام القليلة المقبلة، حيث يجسد دور مهم ومحورى فى العمل، فهو رجل أعمال وصاحب شركة عقارات كبير، ويتزوج فى السر وتكشف الحلقات أن ابنته نسرين طافش فى إطار من الإثارة والتشويق، والتى تجسد دور البطولة أمام ماجد المصرى، والعمل من تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.

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