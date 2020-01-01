موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:04 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبد القادر عرابي


أصدرت موسوعة ويكيبيديا اليوم، بياناً رسمياً عبر الحساب الرسمي للموسوعة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول ما شهده حساب نادي الزمالك من "أعمال تخريبية" بحد وصف الموسوعة.

وكانت بعض جماهير الزمالك قد أضافت لقب نادي القرن الحقيقي على حساب النادي بالموسوعة، ألا أن الموسوعة قررت استرجاع حساب الزمالك قبل التخريب، وقامت بحماية حساب النادي.

وأزالت الموسوعة لقب نادي القرن الأفريقي، والمسجل باسم النادي الأهلي، قبل أن تقوم بحماية الحساب.

ومن المعروف أن ويكيبيديا موسوعة ثقافية  ورقمية ذات لغات متعددة، ويمكن لأي شخص إضافة أو تعديل المحتوى.

وكانت إدارة الزمالك قد تقدمت بطلب لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتسجيل علامة نادي القرن، لتصبح ضمن حقوق الملكية الفكرية للنادي.

من جهته، وجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتراضه على ممارسات الزمالك بخصوص قضية نادي القرن، حيث سجل اعتراضه على الأمر، للسيد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

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