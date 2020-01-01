مجلس علوم القاهرة يستعرض تقرير جودة البرامج الجديدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:00 م
أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
استعرض مجلس كلية العلوم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد الكلية، تقرير مقدم من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي حول نتائج زيارة المراجعة الخارجية لمتابعة موقف البرامج الجديدة وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات. 

وذكر المناوي أن الكلية بها برنامجين جديدين هما برنامج التكنولوجيا الحيوية الكيمياء الحيوية الجزيئية والذي يعد من أوائل برامج التقنية الحيوية على بكليات العلوم على مستوى الجمهورية وبرنامج علوم البترول الجيولوجية والذي تم انشائهما عامي ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ على التوالي طبقا لمتطلبات سوق العمل. 

وأضاف المناوي أن التقرير أثنى على رؤية ورسالة وأهداف البرنامجيين كما ضم التقرير تقييم أحد عشر معيارا يحتوي على محورين هما محور إدارة البرنامج ومحور الفاعلية التعليمية للبرامج الدراسية، كما أضاف المناوي أن محور إدارة البرنامج يشمل الموارد المالية والتسهيلات المادية  ومحور الفاعلية التعليمية يشمل المعايير الأكاديمية للبرنامج وتصميم البرنامج والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتعليم والتعلم وتقويم مخرجات التعلم وخطة التعزيز والتطوير ومؤشرات نجاح البرنامج وإعداد تقرير الدراسة الذاتية لكل برنامج على حده. 

وأشار المناوي أن الكلية تسعى للتميز في تقديم الخدمة التعليمية من خلال طرح برامج جديدة لتواكب سوق العمل وتهدف إلي دمج العلوم الأساسية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات العلوم البينية تنفيذا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث. 

كما ذكر المناوي أن طلاب البرامج الجديدة شاركوا في تنفيذ استراتيجية الكلية لدعم وتمكين الشباب حيث فاز فريق الكلية igem بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية للهندسة الوراثية والأحياء التركيبية كما فاز فريق FOTM بالمركز الثاني بمسابقة ابداع ٧ على مستوى جامعة القاهرة وجائزة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كأفضل فكرة شركات ناشئة في دورة احتضان الشركات الناشئة الخاصة بالحاضنة. 

وأوضحت الدكتورة ميمونة كرد المنسق العام للبرامج الجديدة، أن التقرير احتوي على إشادة واضحة للمستوى الفني للبرامج الجديدة بالكلية كما توجهت بخالص الشكر والإعزاز للإدارة العليا بالكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس بالبرامج المتخصصة وجميع الإدارات الداعمه للبرامج لما قدموه من عون أثناء الإعداد لزيارة لجنة المتابعة والدعم الفني التابعة للوزارة. 

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على تحديث البرامج الدراسية بصورة دورية بما يعزز من جودة العملية التعليمية وفقا لاليات تنفيذية محددة المهام والمسئوليات والموارد ومؤشرات قياس الأداء وذلك تنفيذا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول إلى جامعة ذكية. 

وذكرت المستشار الإعلامي أن الكلية تسعى دوما لثقل مهارات طلاب الكلية العلمية والمعرفية والعملية لتخريج جيل واعي على قدر كبير من المسئولية قادر على المشاركة الإيجابية والبناءة لنهضة هذا الوطن العظيم.

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