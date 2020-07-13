أسعار الريال السعودى اليوم الاثنين 13-7-2020 في البنوك المصرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
استقرت أسعار الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه بجميع البنوك المصرية اليوم الاثنين 13-7-2020، وسط استعداد البنك المركزي لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة على الجنيه نهاية هذا الأسبوع، وجاء ت اسعار الريال السعودي كالأتى:


استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنوك حول مستويات سعرية 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.


على جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار الريال اليوم اسعار الريال السعودى في مصر اسعار الريال السعودى

أخبار تهمك

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ ساعة و 9 دقيقة

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم وادي دجلة

منذ نصف ساعة

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-6-2020

أسعار الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في البنوك المصرية

أخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 يوليو 2020

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 يوليو 2020

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 5 يوليو 2020

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-7-2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

03:07 م

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام