الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم وادي دجلة

حسمت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور موقفهم من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة محمد عبد العاطي، بعدما كان يرغب الأبيض في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ورفض الزمالك الاستمرار في مفاوضات لاعب دجلة من أجل الرتكيز خلال الفترة الحالية على التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وحال إتمام الصفقة لن تكون هناك حاجة لجهود لاعب وادى دجلة.





وبطلب من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تضع إدارة نادي الزمالك لاعب وسط بيراميدز على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وتبذل الإدارة جهوداً كبيرة لإقناع اللاعب بالانتقال للقلعة البيضاء.