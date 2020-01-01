مصر تتقدم مركزين فى مؤشر التحول بمجال الطاقة 2020.. (إنفوجراف)

طبقا للمستجدات والأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وتأثيرها على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة، وحيث أن الاستراتيجيات تتسم بالمرونة الكافية للتواكب مع المستجدات والأحداث فقد تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف الوصول إلى نسبة 20% من اجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022 .







في هذا الصدد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020 مدفوعة بالتطور المتسارع في محور الاستعداد للتحول في مجالات الطاقة، والذي يشمل مؤشرات فرعية منها التعليم وعدد الأفراد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة.





ولفت الإنفوجراف إلى أن مصر فى المركز الـ84 عالميا فى مؤشر التحول فى مجال الطاقة 2020 من بين 115 دولة.