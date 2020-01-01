مصر تتقدم مركزين فى مؤشر التحول بمجال الطاقة 2020.. (إنفوجراف)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
طبقا للمستجدات والأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وتأثيرها على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة، وحيث أن الاستراتيجيات تتسم بالمرونة الكافية للتواكب مع المستجدات والأحداث فقد تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف الوصول إلى نسبة 20% من اجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022 .


في هذا الصدد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن مصر تتقدم مركزين في مؤشر التحول في مجال الطاقة 2020 مدفوعة بالتطور المتسارع في محور الاستعداد للتحول في مجالات الطاقة، والذي يشمل مؤشرات فرعية منها التعليم وعدد الأفراد العاملين في قطاع الطاقة المتجددة.

ولفت الإنفوجراف إلى أن مصر فى المركز الـ84 عالميا فى مؤشر التحول فى مجال الطاقة 2020 من بين 115 دولة.

وكان قطاع الطاقة في مصر (الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول) قد أعد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوربي من خلال برنامج الدعم الفني لاعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر TARES، وتضمن المشروع على عدة اجزاء كان اهمها دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتي عام 2035 .


وتتضمن هذه الدراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الامثل.


كما اعتمد المجلس الاعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الأستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 ،واختيار السناريو (4-ب) ليكون هو المرجعية لتخطيط الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.
مصر تتقدم مركزين فى مؤشر التحول بمجال الطاقة 2020.. (إنفوجراف)
مصر تتقدم مركزين فى مؤشر التحول بمجال الطاقة 2020.. (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجال الطاقة مؤشر التحول الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد المصري اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم وادي دجلة

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي

منذ ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 3 ساعات

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ 17 دقيقة

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ ساعة و 10 دقيقة

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"التخطيط": تقرير المراجعة الوطنية الطوعية يسلط الضوء على انجازات مصر في التنمية المستدامة

بالانفوجراف.."التخطيط" تكشف الانجازات المتحققة في مجال الطاقة ضمن رؤية مصر 2030

'الوزراء': مصر بالمركز الـ٣٤ عالميا في الاستجابة للتغيرات والتحديات

بالأرقام.. ارتفاع مؤشرات البنية التحتية لمصر في تقرير التنافسية

الوزراء: تحسن مؤشرات مصر في الأداء البيئي وتغير المناخ

إنفوجراف| تعرف على خطوات مصر في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

03:07 م

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام