فتاة تتحدى كورونا فتفقد حياتها في "حفل كوفيد"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
وكالات

توفيت شابة في الثلاثين من عمرها، بعد ارتيادها واحدة من "حفلات كوفيد"، وهي حفلات صاخبة يقوم بها شباب "لتحدي الفيروس"، متجاهلين أبسط الإرشادات الوقائية، في خطوة أثارت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وانتشرت "حفلات كوفيد"، بحجة "تحدي الفيروس الخطير بالانتقال إليهم"، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات، التي كانت خطيرة في بعض الأحيان.

 

وقبل وفاتها، اعترفت المريضة وفق ما ذكر موقع "إيه بي سي" نيوز للمرضين في مستشفى ميثوديست بسان أنطونيو في ولاية تكساس الأميركية، بأنها "ارتكبت خطأ باعتقادها أن الفيروس مجرد خدعة".

 

وقالت مديرة المستشفى، جين أبليبي، إن المريضة أوضحت أن الحفل نظمه شخص مصاب بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن فكرة الحفل، هي أن يجتمع الناس لمعرفة ما إذا كان الفيروس حقيقيا، وما إذا كان هناك مصاب بين المجتمعين.

 

وحذرت الطبيبة من خطورة مثل هذه الحفلات أو التجمعات، مشددة على أن فيروس كورونا قادر على الانتقال إلى الجميع.

 

ونوهت أبليبي إلى أن مستشفاها يشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، لدى الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، مؤكدة أن بعض الحالات تكون "خطيرة جدا وشديدة السوء".

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 3 ساعات

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم وادي دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

03:07 م

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام