رامي جمال يضم أربع أغاني لألبومه الجديد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
نور طلعت

بدأ الفنان رامي جمال، خلال الأسابيع القليلة الماضية العمل على ألبومه الجديد بالاستماع إلى أغاني كثيرة من الشعراء والملحنين واختيار بعضهم للألبوم.

 

واستقر رامي، حتى الآن على أربع أغاني ليضمهم لأغاني الألبوم الجديد الذي لم يستقر حتى الآن على موعد محدد لطرحه.

 

ويتعاون رامي، في الألبوم مع عد من الشعراء والملحنين وهم جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، عمرو يحيى، وسامر ابو طالب.

 

جدير بالذكر أن أخر ألبوم غنائي للفنان رامى جمال ألبوم "أنا لوحدي" والذي طرحه مطلع العام الجاري، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا كما تصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشادات النقاد والصحفيين والإعلاميين.


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