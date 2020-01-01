محمد فضل: مصر جاهزة لاحتضان مباريات دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن تنظيم الأدوار النهائية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمر هام جدا، في حالة موافقة مسئولي الدولة.





وقال فضل في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع عبر راديو مصر: "مصر جاهزة لاستضافة المباريات بعد تنظيم البطولتين "أمم إفريقيا 2019- وبطولة المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما"، نحن جاهزين حتى البطولة التي تأجلت في الكاميرون، نتمني استضافتها".





وواصل:" لابد من موافقة مسئولي الدولة، وتكليف رسمي من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، للاتحاد المصري لكرة القدم، وبعدها يتم مخاطبة الكاف بشكل رسمي".





وتابع:" المغرب حصلت على الأدوار النهائية في الكونفدرالية رغم وجود فرق مغربية فيها، وتنظيم الأدوار النهائية في دوري الأبطال مفيد ومهام جدًا من الناحية الفنية خاصة أن لدينا فريقين مصر، الأهلي والزمالك".





وواصل:" لدينا كافة الإمكانيات لتنظيم الأدوار النهائية سواء باتباع الإجراءات الصحية والبروتوكول الطبي أو في البنية التحتية مثل الفنادق والملاعب".





وتطرق للحديث عن موعد إعلان جدول الدوري المصري، وقال:" أعلنا أن يوم 6 أغسطس المقبل سيكون موعد عودة البطولة رسميا".





وأكمل:" بالنسبة لإعلان الجدول يرتبط بالأمن، يتم إرسال اسماء الملاعب والتواريخ للجهات الأمنية، وبعدها يتم الإعلان عن كل التفاصيل بشكل رسمي".











