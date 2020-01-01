رفع كفاءة العاملين.. الدولة تواصل جهود النهوض بالسياحة في أزمة كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:35 م
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل
ياسمين مبروك
تواصل الدولة المصرية، دعم العاملين بقطاع السياحة، للنهوض خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أطلقت مجموعة من الدورات التدريبية المجانية، لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف.

وفيما يلي نسلط الضوء على تلك الجهود:

دورات تدريبية لتأهيل العاملين 
في ظل سعى قطاع السياحة، للنهوض خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أطلقت غرفة شركات السياحة مجموعة من الدورات التدريبية المجانية، لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف.

وحرصت شركات السياحة، على تنظيم عدة دورات بمختلف المجالات السياحية لتأهيل العاملين في ظل فترة التوقف وعدم فقدهم مهاراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات في مختلف المجالات السياحية.

تخفيضات وإعفاءات
لم تكن الدورات التأهيلية للعاملين، الوسيلة الوحيدة لدعم قطاع السياحة، بل سعت الدولة لتخفيض الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، تأجيل سداد جميع مستحقات المنشآت الفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، خلال أزمة كورونا.

وكذلك إعفاء جميع البازارات والمقاهي الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة، إضافةً إلى تأجيل مدفوعات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز) للمؤسسات السياحية وشركات الطيران الخاصة وتبدأ الدفعات من أكتوبر 2020.

تخفيضات لشركات الطيران
وضمن مواقف الدعم للنهوض بالسياحة الخارجية، منحت وزارة الطيران، شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول.

تخفيض وقود الطائرات
ووافقت وزارة البترول، على تخفيض سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم بكل المحافظات، في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.

إعانات لمتضرري السياحة
كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بصرف إعانات الطوارئ للمتضررين من فيروس كورونا، كقطاع السياحة، حيث وصل إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات للمتضررين من وباء كورونا حتى الآن إلى 3800 منشأة، وبعد استكمال الصرف تتبقى 2020 منشأة سياحية جارٍ استكمال بياناتها تمهيدًا للصرف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفاءه العاملين قطاع السياحه فيروس كورون دعم السياحه اخر الاخبار

أخبار تهمك

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ أقل من ساعتين

كريستيانو على الطريق الصحيح.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعة الا ربع

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

ديمبلي يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر" داخل معامل "إيفا فارما".. مصر تكتب نهاية كورونا بـ"الريمدسفير" (صور)

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تدابير وزارية عاجلة لحماية العاملين بالسياحة.. اعرف التفاصيل

كيف استعدت مصر للترويج للسياحة بعد كورونا

وزير السياحة: عقوبات على أي منشأة تتخذ قرارًا بتسريح العمالة

5 إجراءات لجذب السياحة الخارجية بعد انتهاء كورونا.. تعرف عليها

هكذا تخطى قطاع السياحة أزمة كورونا

تحليل PCR للدول المتفشي بها كورونا.. إجراءات جديدة لعودة السياحة الدولية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

12:28 م

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام