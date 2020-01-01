رفع كفاءة العاملين.. الدولة تواصل جهود النهوض بالسياحة في أزمة كورونا

تواصل الدولة المصرية، دعم العاملين بقطاع السياحة، للنهوض خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أطلقت مجموعة من الدورات التدريبية المجانية، لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف.





وفيما يلي نسلط الضوء على تلك الجهود:





دورات تدريبية لتأهيل العاملين

في ظل سعى قطاع السياحة، للنهوض خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أطلقت غرفة شركات السياحة مجموعة من الدورات التدريبية المجانية، لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف.





وحرصت شركات السياحة، على تنظيم عدة دورات بمختلف المجالات السياحية لتأهيل العاملين في ظل فترة التوقف وعدم فقدهم مهاراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات في مختلف المجالات السياحية.





تخفيضات وإعفاءات

لم تكن الدورات التأهيلية للعاملين، الوسيلة الوحيدة لدعم قطاع السياحة، بل سعت الدولة لتخفيض الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، تأجيل سداد جميع مستحقات المنشآت الفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، خلال أزمة كورونا.





وكذلك إعفاء جميع البازارات والمقاهي الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة، إضافةً إلى تأجيل مدفوعات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز) للمؤسسات السياحية وشركات الطيران الخاصة وتبدأ الدفعات من أكتوبر 2020.





تخفيضات لشركات الطيران

وضمن مواقف الدعم للنهوض بالسياحة الخارجية، منحت وزارة الطيران، شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول.





تخفيض وقود الطائرات

ووافقت وزارة البترول، على تخفيض سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم بكل المحافظات، في التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.





إعانات لمتضرري السياحة