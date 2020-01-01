مواعيد عرض مسلسل مملكة ابليس وتردد القنوات الناقلة

ننشر لكم موعيد عرض مسلسل ممكلة ابليس وتردد القنوات الناقلة، بعد عرض الحلقة الأولى مساء أمس الأحد 12 يوليو 2020، حيث لاقى متابعة كبيرة من جانب المشاهدين، وتصدر تريند جوجل اليوم.





مسلسل مملكة ابليس من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة غادة عادل ورانيا يوسف وإيمان العاصي وصبري فواز وأحمد داود وأسماء جلال وكريم قاسم ومحمود الليثي.





تدور قصة مسلسل مملكة ابليس في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة الحدَق)، حيث يموت كبير المنطقة فتحي إبليس، ويتحول كل شيء لفوضى وانتقام.





يعرض مسلسل ممكلة ابليس على قناة mbc مصر، في تمام الساعة 9 مساءًا وتُعاد الحلقة في تمام الواحدة صباحًا و5 صباحًا و2 ظهرًا.





تردد قناة mbc مصر