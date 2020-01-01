العزبي: نستهدف التوسع خارج مصر في 2023.. وتغطية محافظات مصر نهاية العام

قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن توسع مجموعات الصيدليات شيء صحي وهام ويساعد على التطور بشكل مستمر، حتى أن بعض مجموعات الصيدليات أصبحت تعمل بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، ما يقلل المجال لوقوع الخطأ، مشيرًا إلى أن مجال الدواء تطور بشكل كبير منذ انطلاقه وحتى الآن.





وأضاف الساداتي خلال مؤتمر صحفي لصيدليات العزبي، اليوم الاثنين: "العام الماضي حصلنا على شهادة الأيزو 9001 : 2015، وكنا الصيدلية الأولى التي تحصل على هذه الشهادة الخاصة بالجودة، كما احتفلنا منذ أيام بإطلاق أكبر كول سنتر في الشرق الأوسط لخدمة أكبر عدد من المرضى والعملاء على رقم 19600، كما خصصنا رقم واتس آب وتليجرام لقراءة الروشتات هو 01117019600، لتوصيل الأدوية للمنازل في أي محافظة، وتقديم الدعم الطبي والاستشارات للمرضى".





وكشف عن حصول العزبي على المركز الثاني في الصيدليات على مستوى العالم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حلت صيدليات وول جرينز (walgreens) في المركز الأول، والعزبي في المركز الثاني وcvs في المركز الثالث.





وتابع الساداتي: "لدينا 170 فرعًا حاليًا، وكنا نستهدف الوصول لـ200 فرع بنهاية العام لكن ظروف كورونا حالت دون ذلك، وسننهي العام بـ 195 فرعًا بنهاية العام، ويتبقى لنا فرع دمياط حاليًا سيتم افتتاحه بنهاية أغسطس المقبل، ومن ثم نكون قد وصلنا إلى جميع محافظات الجمهورية".





وواصل: "نستهدف الخروج للسوق العالمية في الخليج وأفريقيا بحلول عام 2023، وستكون البداية بدول الخليج، وهناك دراسات تتم حاليًا لوضع خطة التوسع الخارجي مستقبلاً"، مضيفاً: "رصدنا 40 مليون جنيه للافتتاحات الجديدة هذا العام، وسننهي العام بإجمالي 195 صيدلية تقريبًا في جميع محافظات مصر.





وأوضح الساداتي: "وفرنا خدمة لتطبيق الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين، كما لنا دور كبير داخل مصر وهو المشاركة المجتمعية مع أهالينا في المحافظات وآخرها تبرعات لحالات كورونا مع مديرية الشؤون الصحية في المنوفية، وأيضًا شاركنا بجهاز تنفس صناعي مع نقابة الجيزة، كما شاركنا بأدوية ومطهرات لمستشفى بهية ومستشفى أبو الريش للأطفال، ووزعنا كرتونة رمضان في الصعيد، كما صرفنا العلاج الشهري للعمالة اليومية بقية 500 جنيه بسبب توقف أعمالهم الفترة الماضية".









واستطرد: "أطلقنا أكاديمية كبرى للتدريب مجهزة بشكل رقمي، بجانب المحاضرات العادية لتدريب جميع العاملين في المجال الصيدلي بدءًا من الصيدلي ومساعدي الصيادلة ومساعدي التجميل والكاشير والأمن وخدمة العملاء، بهدف تدريب الكوادر الطبية في مصر، كما نقوم في الصيف بتدريب مجموعة من خريجي كليات الصيدلة مجانًا"، موضحًا أن الأكاديمية تقوم بتدريب غير المصريين أيضًا ومن بينهم الفلسطينيين والليبيين والسودانيين.





وعن أزمة جائحة فيروس كورونا، قال الساداتي: "بسبب رغبة المواطنين في تخزين الأدوية مع بداية الأزمة، تسبب في نقصان أدوية الفيتامينات من السوق، ولكن مع تدارك الأزمة، عادت تلك الأدوية لتتوافر حاليًا من جديد بعد إعادة إنتاج الأدوية من شركات عديدة؛ سواء التي لم تكن تنتج أو التي كانت تنتج وكثفت إنتاجها"، موضحًا أن هناك بدائل للأدوية، فالمثائل تعني أدوية مماثلة تماما بنفس المادة الفعالة مع اختلاف الاسم التجاري، ولكن البدائل وجود أدوية مثلا خافضة للحرارة ولكن المادة الفعالة مختلفة بين دواء وآخر، فضلا عن اختلاف الآثار الجانبية.









وأشار الساداتي إلى تحقيق من 20 إلى 25% خسائر بسبب كورونا، فلدينا 17 فرعًا في المولات التي كانت مغلقة، وظللنا ندفع رواتب وإيجارات وضرائب وخدمات دون عمل في ظل الإغلاق، منوهًا بأن النواقص التي حدثت طوال الفترة الماضية أثرت علينا بشكل كبير أيضًا، فالصيدليات الموجودة بالشارع كانت تغلق وقت الحظر باستثناء الصيدليات التي بها خدمة التوصيل (الدليفري)، وهو ما وضع على كاهلنا أعباء كثيرة، مؤكدًا أن من أحد أسباب انخفاض المبيعات انخفاض القوة الشرائية للمواطن في ظل أزمة الجائحة، وخاصة في السلع التكميلية مثل المكياج والأدوات التجميلية.





وأكد أن جميع مستحضرات التجميل لم تشهد أي زيادة في الأسعار في ظل جائحة كورونا، وحتى الآن، بل أن الصداليات كانت تطلق عروضًا خاصة على هذه المنتجات لتحريك مبيعاتها، في ظل التراجع الذي شهدته أزمة كورونا.









وعن الكمامات قال: "جميعنا يستخدم الكمامة للوقاية من الفيروس، ولكن يختلف النوع بين استخدام الأطباء وبين استخدام المواطن العادي، مشيرًا إلى أن الكمامة يتم اختبارها بأكثر من طريقة للتأكد من صلاحيتها، لضمان عدم تسريب الماء أو الرذاذ، كما توجد كمامات قماشية مطابقة للمواصفات وفرتها صيدليات العزبي تتألف من عدة طبقات وتضمن الوقاية الشخصية ".





وحول الموسم الصيفي، أوضح الساداتي: "لدينا 5 فروع في الساحل الشمالي، وكان من المفترض أن نفتحها بداية أبريل الماضي، ومع القلق من تلك الخطوة جازفنا واتخذناها، والأمور تسير بصورة جيدة حتى الآن، ولو تم فتح الشواطئ بشكل كامل سنحقق الأرباح المتوقعة لها"، مشيرًا إلى أن صيدليات العزبي هي أول صيدليات وضعت إجراءات احترازية، وشكلنا لجنة لإدارة الأزمة منذ بدايتها، فضلا عن إجراءات التطهير والتعقيم والكمامات وقياس درجات الحرارة، وتطهير الصناديق الخاصة بالأدوية والمكاتب الإدارية، وهو ما سيستمر في فروع الساحل الشمالي أيضًا.





وكشف أن صيدليات العزبي وضعت خدمة لتأجير اسطوانات الأكسجين بمبالغ رمزية لخدمة مرضى العزل المنزلي في البيوت، مع توفير خدمتي التوصيل والتركيب، مع كامل الإجراءات الاحترازية لموظفي الخدمة، فضلا عن تقديم خدمة الدعم الطبي والاستشارات للمرضى من خلال الكول سنتر، بجانب إطلاق مبادرة صورتك بالكمامة لتشجيع المواطنين عل ارتداء الكمامة.





وذكر أن سوق مستحضرات التجميل تراجع 25% فيما شهدت مبيعات الأدوية في السوق المصرية تراجعا بنسبة 16%، موضحًا أن هناك تفاوضا مع إحدى الشركات الكبرى للاستحواذ على صيدليات وضمها للمجموعة، فكلما توسعت المجموعات ساهمت في تقديم الخدمات بصورة أكبر.





وشدد الساداتي على أنه تقرر منع بيع دواء الديكساميثازون والبلاكونيل إلا بروشتة طبيب، بعد إعلان بحث بريطاني عن أهمية الديكساميثازون في إنقاذ مرضى كورونا، بسبب وجود أضرار خطيرة له.



