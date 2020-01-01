عاجل.. "التموين": توزيع 393 ألف كمامة خلال ثلاثة أيام

بلغ معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية نحو 393.800 ألف كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال ثلاثة أيام، وذلك بحسب ما تلقى على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تقرير من محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتتوالى عملية الإمداد والتوريد من جانب المصنعين والموردين لصالح مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتوزيع على كافة فروع الجملة تمهيداً لتسليمها للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بسعر ٨.٥ جنية للمستهلك النهائي.

ومن المقرر أن يتم توزيع الكمامات على بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي من جانب مخازن الجملة وجاء معدل التوزيع على كل من محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف) وذلك على النحو التالي:





وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول يوليو توزيع كمامات القماش على بطاقات التموين بسعر 8.5 جنيه للكمامة وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة "العامة -المصرية " علي أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلي 19 مليون كمامة.





وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للإستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.









وأوضح المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر8.5 للمستهلك النهائي وجار الإتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.





وناشدت الوزارة في كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.











