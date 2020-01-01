10 فوائد تدفعك لتحويل سيارتك إلى العمل بالغاز

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3، أمس الأحد، على ضرورة زيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار والنزين، نظرا لكون الغاز نظيفًا وغير ضار، مؤكدًا أن هذا الأمر هدفه الحفاظ على البيئة، والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.





وقال السيسي خلال الافتتاح: "لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز فهذا من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها هنعمل كدا".





وترصد "الفجر في السطور التالية أبرز فوائد تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي:





1_ يقلل الغاز الطبيعي من الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل كبير، مما يساهم في تخفيف من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية، لذلك يعتبر الغاز الطبيعي أنظف من البنزين.





2- يعتبر الغاز الطبيعي آمن بسبب خصائصه، التي تجعل منه أخف وزنًا من الهواء، وبالتالي فإنه يتلاشى في الغلاف الجوي دون حدوث أي اضرار للبيئة في حالة تسربه.





3- تكون نسبة اشتعال الوقود-إلى-الهواء ضعيفة جدًا مما يقلل من احتمالات اشتعاله، كما انه ليس سامًا ولا يسبب التآكل.





4- تعد تكلفة الغاز الطبيعي للمركبات أقل من البنزين.





5- وتنقسم خدمة يخص الصيانة الي نوعين فقط من الخدمة: اختبار نظام الغاز سنويًا (فحص بصري)، وفحص آخر بعد السير مسافة 20.000 كم (تشمل ضمان لمدة سنتين أو 100.000 كم).





6- استخدام الغاز يزيد ويطيل من عمر زيت محرك السيار، حيث أنه يجعل المحركات تعمل بسلاسة وهدوء أكثر، كما لا يسبب أي مشاكل عند بدء تشغيل المركبة.





7- يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود، حيث أن متر مكعب من الغاز بقيمة 3.75 قرشًا يعادل كفاءة لتر من البنزين أو السولار.





8- توافر معايير أمان عالية لان أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي لمنع تسرب الغاز.





9- تصنع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقا لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية.





10- تتحمل اسطوانة الغاز الضغط العالي لأنها مصنوعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها.



