عاجل.. انفجار يستهدف موكبًا لقائد الجيش الصومالي في مقديشو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:40 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار استهدف موكبًا لقائد الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو.

 

وقد قع انفجار ضخم، يوم الأربعاء الماضي، وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر.

 

وكشفت وسائل الإعلام الصومالية، أن الانفجار وقع في محيط المقر الرئاسي السابق قرب المفرق KM-4 الذي تقع فيه السفارة القطرية، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عبوة ناسفة مزروعة في الشارع استهدفت رتلا عسكريا كان يقل جنودا.

 

وذكر موقع Garowe الإخباري المحلي، أن الانفجار اودى بحياة اثنين من عناصر الأمن وإصابة مدنيين أو ثلاثة، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارة شرطية تضررت جراء الحادث.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ألفين و 997 حالة.

 

 

 

وأوضحت الصحة الصومالية أنه سُجل تعافي 41 مريضاً من الفيروس ليصبح عدد المتعافين 1014 شخصاً، ولفت البيان النظر إلى وفاة 92 شخصاً.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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مقديشو قائد الجيش الصومالي انفجار الصومال

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