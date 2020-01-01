نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات (صور)

أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، بمسا فات التباعد الواجب الحفاظ عليها والمسار الواجب على الطلاب إتباعه للوصول للجنة.

كما طالب خلال تفقد لجان الامتحانات بكلية البنات جامعة عين شمس، وذلك فى اليوم الأول لإنطلاق الامتحانات بالكلية، ب تخصيص أربع ممرات أخري لخروج الطلاب والتأكيد على عدم وجود أي تجمعات بين الطلاب قبل وبعد الامتحانات مع التأكيد على قياس درجات الحرارة لكافة الطلاب والسادة المراقبين.

رافقه خلال الجولة التى أجراها للاطمئنان على سير العمل وإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، الدكتورة رقية شلبى عميدة الكلية والدكتورة هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وقد أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالإجراءات التى اتبعتها إدارة الكلية حيث تم تخصيص ثلاث ممرات لدخول الطالبات.





وأوضحت الدكتورة رقية شلبى أنه تم تجهيز ٥٠ لجنة يتراوح عدد الطالبات بكل لجنة من ١٥ إلى ٢٠ طالبة على مسافة تباعد ١٨٠ سم وتم توزيع الطلاب على أربع فترات للامتحان على مدار أيام الأسبوع.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.



