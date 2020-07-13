بعد توجيهات السيسي.. هذه هي الجهة المسئولة عن تحويل السيارات للعمل بالغاز

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:11 م
السيسي
السيسي
ياسمين مبروك
يتخصص مركز تحويل السيارات التابع لوزارة البترول، في تحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي.

ويأتي ذلك في إطار، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر، إلا بالغاز الطبيعي، حفاظًا على موارد واقتصاد الدولة. 

1. يعتبر مركز تحويل السيارات التابعة لوزارة البترول، هو الجهة المنوط بها تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي.

2. وأرجعت وزيرة الصناعة، سبب اللجوء إلى استخدام الغاز الطبيعي إلى الاكتشافات البترولية الأخيرة في مصر.

3. ويرجع توجه استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين خاصة أن استخدامه سيؤدي لتوفير مادي للجميع، بالإضافة لحماية البيئة.

4. ويشترط لتحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي أن تكون حديثة لم تكمل 20 سنة، وقدرة موتورها لا تقل عن 75%.

5. تكلفة تحويل السيارة من 9 إلى 12 ألف جنيه، يتم سدادها خلال 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل "تفويلة" للسيارة.

6. من تتوافر فيه الشروط، يستطيع الذهاب إلى مركز تحويل السيارات التابعة لوزارة البترول لتحويل سيارته.

7. يساعد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على توفير نصف سعر الوقود.

8. بينما يوفر الغاز الطبيعي، العملة الصعبة، وتوفير مصادر الوقود الأخرى لمشروعات البتروكيماويات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أنه لن يتم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر، إلا بالغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

وأضاف السيسي، أنه "لن يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، وعندما نقول إننا لن نرخص أي سيارة جديدة، إلا بالغاز، هذا من حقنا كدولة لتنظيم شؤون شعبها".

ونوه الرئيس السيسي، أنه يجب تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم من بنزين إلى غاز طبيعى، قائلا: "من حقنا كدولة إلزام أصحاب السيارات الجديدة عند الترخيص باستخدام الغاز الطبيعى ".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة.

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