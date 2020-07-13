صيدليات العزبي تكشف خطتها لمواجهة كورونا بالشواطئ والمصايف

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:05 م
العزبي
العزبي
إسماعيل منطاوي
كشف الدكتور أحمد الساداتي المدير التنفيذي لصيدليات العزبي، عن خطتهم للوقاية من فيروس كورونا خلال فصل الصيف في المنتزهات والشواطئ.

وأوضح "الساداتي" في مؤتمر صحفي عقده بمقر صيدليات العزبي للكشف عن خطتهم المرحلة القادمة، أن سلسلة العزبي استعدت للمصايف بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وخاصة في الساحل الشمالي، حيث تم فتح 5 فروع من بينهم فرع في أمواج.

ولفت "المدير التنفيذي لصيدليات العزبي"، إلى أن الصفحة الرسمية على "فيس بوك" لسلاسل العزبي حصلت على المركز الثاني على مستوى العالم، بعد صيدليات ويل كير التي تحتل المركز الأول.

وأكد "الساداتي" أن ذلك الإنجاز بسبب حملات التوعية التي دشنتها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

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