شقيقة الطفل المنتحر بسبب "تيك توك" تفجر مفاجأة

نفت شقيقة الطفل محمد حسين، ما تدولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول وفاة شقيقها نتيجة لقيامه بتحدي "الشنق"، عبر تطبيق "تيك توك"، مشيرة أن وفاته قضاء إلهي ولا دخل لأي شئ خارجي فيه.





وأضافت في تصريحات إلى "الفجر"، أن شقيقتها توفي بشكل طبيعي، عندما كان جالسًا بغرفته، وعند دخول والدته إليه فوجئت به ملقي علي الأرض ولا توجد أي أثار للشنق أو حبل حول عنقه.





وأكدت الفتاة البالغة 18 عاما، أنه لو أن شقيها توفي بسبب لعبة عبر "التيك توك"، كانوا سيتقدموا ببلاغ ضد هذا التطبيق وسوف يقاضون العاملين به.



