"انقذوا _نور".. هاشتاج يتصدر تويتر للمطالبة بانتشال جثمان غريق بلطيم

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ، هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش، طالب كلية الهندسة والذي لقي مصرعه غرقا في أحد شواطئ مصيف بلطيم منذ 4 أيام، ومازال البحث جاريا علي الجثمان، وسط تصاعد الغضب بين المواطنين، متهمين الجهات المسئولة بعدم اتخاذ التدابير الكافية لاستخراج الجثمان حتي الآن.





ودخل الهاشتاج ضمن التدوينات المتصدرة علي "تويتر"، وكذلك موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقد عجت كافة مواقع التواصل بالهاشتاج ولاسيما جروبات جامعة كفر الشيخ التي ينتمي إليها الطالب.





وقد فشلت الأجهزة التنفيذية بمصيف بلطيم في استخراج الجثمان حتى الآن، بعد غرقه يوم الجمعة الماضية بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، وشهدت عملية البحث عن الطالب الغارق، طرح الصيادين الذين جرى الاستعانة بهم الشباك بمكان غرق الطالب، بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، للبحث عن الجثة بنظام صيد الجر.





ووجهت والدة الطالب الجامعي نور سعد كلش، الذي لقي مصرعه غرقا في أحد شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ منذ 4 أيام، النداء على جثمانه التائه في البحر منذ غرقه، قائلة: "تعالى يا نور تعالى يا قلب أمك"، رافضة مغادرة الشاطئ إلا بعد خروج نجلها





وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، إنه يتم تكثيف الجهود في البحث عن الجثمان، بمساعدة المتطوعين من شباب قرية الشيخ مبارك الذين تم الاستعانة بهم في عمليات البحث.





وأكد المهندس محمد إمام، أن بوابات المصيف محكمة الغلق ولا يستطيع أحد الدخول منها غير الملاك الذين لديهم تصاريح للدخول، كما توجد قوة أمنية على البوابات لمنع تسجيل أي خروقات، فضلا عن وجود أحجار ضخمة وراء البوابات، مرجعا سبب حدوث خروقات من قبل بعض المواطنين إلى تسللهم "خلسة" من أحد مداخل المصيف المترامية الأطراف.





من جانبه، فقد قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكليف 20 فرد أمن لمساعدة الشرطة في منع المواطنين من النزول شواطئ مصيف بلطيم خلال فترة الإغلاق، وذلك عقب حدوث تسللات من بعض المواطنين وخاصة الشباب، وحدوث 4 حالات غرق في أقل من 20 يوما.





وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن هؤلاء الأفراد قد تم اختيارهم من شباب إنقاذ الأعوام السابقة وهم متخصصين فى السباحة، لافتا أنه يتم الاستعانة بهم حاليا في البحث عن جثمان طالب جامعي لقي مصرعه غرقا في البحر منذ 3 أيام.



