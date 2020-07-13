"اقتصادية البرلمان" توافق على المادة الثالثة من الإصدار بقانون "المركزي"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:38 م
البرلمان
البرلمان
دينا إبراهيم
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على بعض الصياغات التي اقترحها مجلس الدولة، في مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزی والجهاز المصرفي، ومنها ما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثه بأن يتم استبدال كلمه (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة على أن تستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزی والجهاز المصرفى، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة: إن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا من شأنها المساهمة في انعاش الاقتصاد المصري، متوجها بالشكر للبنك المركزي علي كافة المبادرات الفاعلة التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتي عملت علي ضبط السوق المصرفي.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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