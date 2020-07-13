اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1215 عاملا من العالقين بالكويت

أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17:05، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا، والسادسة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من مطار الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

تطورات أزمة كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.