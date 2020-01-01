بالتفاصيل.. روبوت تحت الماء لانتشال جثة نايا ريفيرا المفقودة منذ أسبوع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:02 م
نايا ريفيرا
نايا ريفيرا
عمليات البحث عن جثة النجمة العالمية نايا ريفيرا مستمرة حتى الآن، وأشارت عدد من التقارير أنها غرقت، حيث تستخدم السلطات الآن روبوت ميكانيكي يعمل تحت الماء لتحديد مكان جسدها المفقود، وذلك حسب موقع " TMZ"، فقد استخدمت الشرطة أجهزة مركبة تعمل عن بعد ، وذلك بعد اكتشاف شكل مظلم في الماء ، اعتقدوا أنه قد يكون جسد نايا رفيرا ، و بعد فترة من المحاولات تم اكتشف أن هذا الشكل المظلم هو في الحقيقة كان فرع شجرة ، وقد أشار موقع  TMZ أن الأمور تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

وبعد سلسلة من التحريات التى أجرتها الشرطة بعد وقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات أن سيارة نايا الـ" G-Wagon " كانت تتواجد في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة فى داخل السيارة، وذلك حسب موقع " TMZ " .

وكان اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا حديث الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، بعد أن كشفت التقارير أن نايا ذات الـ33 عاما قد تكون تعرضت للغرق في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، وذلك بعد استئجارها قاربا صغيرا لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، الذى عثر عليه نائما مرتديا ستره النجاة في القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل " Glee ".

وكانت آخر صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" التي تضم أكثر من 2 مليون شخص ، وهي تقبل ابنها و علقت علي الصورة: "نحن الاثنين فقط " و ذلك يوم الثلاثاء الماضي أي قبل يوم واحد فقد من حادث اختفائها.

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