الولايات المتحدة تسجل أكثر من 59000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت الولايات المتحدة عن 59017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و428 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وأفادت الجامعة، أن هناك ما لا يقل عن 3،304،942 إصابة ب Covid-19، وتوفي 135205 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وفي وقت سابق، سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد يوم الجمعة، حيث تم الإبلاغ عن 63900 حالة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

كان هناك ما لا يقل عن 3،181،846 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة - ربع الإجمالي العالمي - بما في ذلك 134،059 حالة وفاة ذات صلة.

وقد تخطى إجمالي اصابات يوم الجمعة الارتفاع السابق الذي بلغه قبل يوم واحد فقط، عندما تم الإبلاغ عن 63،247 حالة إصابة بفيروسات تاجية جديدة في جميع أنحاء البلاد.

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