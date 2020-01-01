بتكلفة 50 مليون.. تنفيذ محور مروري جديد في طلخا بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، تنفيذ محور مروري شرقي جديد لمدينة طلخا بتكلفة 50 مليون جنيه، في الدقهلية.





ومن ناحيته، كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السكرتير العام، برئاسة الاجتماع التنسيقي لمتابعة التنفيذ للمحور المروري الشرقي الجديد لمدينة طلخا بتكلفة 50 مليون جنيه.





ويأتي تنفيذ المحور المروري الجديد في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشبكات الطرق والكباري على مستوى الجمهورية باعتبارها عصب التنمية بالمحافظات.





وترأس الاجتماع، اللواء عبد القادر النوري، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق ومتابعة التنفيذ للمحور المروري الشرقي الجديد لمدينه طلخا "طريق السماد" والذي يستهدف ربط المدينة بمحور كباري طلخا على النيل بما يساهم في تخفيف التكدس المرورى داخل محور صلاح سالم والكوبري المعدني بالمدينة.





وتبلغ تكلفة إنشاء المحور المروري الجديد 50 مليون جنية وتقوم بتنفيذه، الهيئة العامه للطرق والكبارى، ويكون طريقا مزدوجا يمتد من شارع كامل ليله بطلخا حتى كوبرى شرنقاش بجسر النيل، ويربط المنصورة بطلخا وطريق شربين ورافد جمصة.



