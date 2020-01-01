بتكلفة 50 مليون.. تنفيذ محور مروري جديد في طلخا بالدقهلية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:48 ص
اللقاء
اللقاء
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية، تنفيذ محور مروري شرقي جديد لمدينة طلخا بتكلفة 50 مليون جنيه، في الدقهلية.

ومن ناحيته، كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السكرتير العام، برئاسة الاجتماع التنسيقي لمتابعة التنفيذ للمحور المروري الشرقي الجديد لمدينة طلخا بتكلفة 50 مليون جنيه.

ويأتي تنفيذ المحور المروري الجديد في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشبكات الطرق والكباري على مستوى الجمهورية باعتبارها عصب التنمية بالمحافظات.

وترأس الاجتماع، اللواء عبد القادر النوري، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق ومتابعة التنفيذ للمحور المروري الشرقي الجديد لمدينه طلخا "طريق السماد" والذي يستهدف ربط المدينة بمحور كباري طلخا على النيل بما يساهم في تخفيف التكدس المرورى داخل محور صلاح سالم والكوبري المعدني بالمدينة.

وتبلغ تكلفة إنشاء المحور المروري الجديد 50 مليون جنية وتقوم بتنفيذه، الهيئة العامه للطرق والكبارى، ويكون طريقا مزدوجا يمتد من شارع كامل ليله بطلخا حتى كوبرى شرنقاش بجسر النيل، ويربط المنصورة بطلخا وطريق شربين ورافد جمصة.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

بتكلفة 50 مليون.. تنفيذ محور مروري جديد في طلخا بالدقهلية
بتكلفة 50 مليون.. تنفيذ محور مروري جديد في طلخا بالدقهلية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محور مروري محافظة الدقهلية كوبري الدقهلية

أخبار تهمك

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعيد حساباته مع اقتراب ضم موليكا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يغري نجمه خوفا من الرحيل

منذ 40 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام