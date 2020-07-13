مقترح برلماني بمنح صغار المزارعين قروضا بدون فوائد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أعلن النائب محمود شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عن تقدمه بمقترح برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء المالية والزراعة والتخطيط، بشأن معاناة صغار المزارعين جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

وطالب "شعلان" في مقترحه، اليوم الإثنين، بدعم صغار المزارعين بحزمة من التيسيرات المالية منها قروض صغيرة دون فوائد، مشيرا إلي أن الفلاح والزراعة عصب الاقتصاد المصري يجب دعمه من جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة المعنية بقطاع الزراعة على مدار العام وتوفير سبل نجاح الموسم الزراعي ولكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك فنجد الفلاح يعانى من ارتفاع أسعار الوقود والعمالة التقاوي والأسمدة والمبيدات.

وأكد "نائب كفر الدوار"، أن المزارعين كغيرهم من باقي القطاعات المتضررة، تعاني أشد المعاناة قبل أزمة "كورونا"، وحتى بعد وقوعها زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله وبيعها بسبب الظروف الراهنة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، وأصبح البعض لاسيما صغار المزارعين عاجز عن توفير احتياجاته.

وشدد "عضو لجنة الزراعة بالبرلمان"، على أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية والإستراتيجية في مصر، شأنه شأن الصناعة، وحتى يسترد عافيته لابد من تدعيم القائمين عليه، وعلى رأسهم صغار المزارعين عبر قروض مالية بدون فوائد حتى يستمر في الإنتاج.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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