تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:35 ص
المتعافون
المتعافون
احمد فتحى الدسوقي
تعافي 17 مصابا بفيروس كورونا المستجد، في محافظة بني سويف، وخرجوا جميعا من العزل عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة منهم 4 حالات خرجت من مستشفى الحميات و13 حالة خرجت من عزل المدينة الجامعية للبنات "شرق النيل" المخصصة لعزل الحالات الإيجابية المستقرة لحين التعافي.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من ناحيته، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، والدكتور نبيل نصر، المدير الحالي لعزل المدينة الجامعية للبنات، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)
تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)

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