تعافي 17 مصابًا بفيروس كورونا في بني سويف (صور)

تعافي 17 مصابا بفيروس كورونا المستجد، في محافظة بني سويف، وخرجوا جميعا من العزل عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة منهم 4 حالات خرجت من مستشفى الحميات و13 حالة خرجت من عزل المدينة الجامعية للبنات "شرق النيل" المخصصة لعزل الحالات الإيجابية المستقرة لحين التعافي.





وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.





من ناحيته، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.





وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، والدكتور نبيل نصر، المدير الحالي لعزل المدينة الجامعية للبنات، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.



